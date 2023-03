„Mit der Teilnahme am Suzuki Cup möchte die Firma Autopark ein starkes Zeichen für die Marke Suzuki setzen. Im Rahmen der Rennen und Testtage wollen wir zudem Mitarbeitern und Kunden die Möglichkeit geben, live am Motorsport-Geschehen teilzuhaben und Teil unserer Leidenschaft zu werden“, betont Mag. Michael Mayr.

Der zum Einsatz kommende Suzuki Swift Sport leistet mit seinem 1,4-Liter-Turbo-Motor 175 PS und 300 Nm. An Bord sind Überrollkäfig, Löschsystem und Telemetrie-Aufzeichnung. Bereift ist der Renn-Suzuki mit Semislicks der Dimension 195/50 R15.

Die Autopark-Gruppe verzeichnete einen sehr erfolgreichen Start in das Jahr 2021. 1.586 verkaufte Einheiten in den Monaten Jänner bis März bedeuten ein Plus von 641 Stück bzw. 68 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das lässt auf ein gutes Gesamtjahr hoffen: „Wir sind sehr aktiv und haben ein sehr gutes Gefühl, dass das Jahr 2021 sehr gut werden wird“, so Michael Mayr.