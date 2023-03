Ein Batteriediagnoseverfahren für Hochvoltbatterien könnte daher den noch schwächelnden Gebrauchtwagenhandel revolutionieren und somit auch den Durchbruch der Elektromobilität maßgeblich mit unterstützen. Ein funktionierender Gebrauchtwagenmarkt ermöglicht Konsumenten einen günstigeren Einstieg in die Technologie. Das ist ein wichtiges Faktum, wenn das Vertrauen in Elektromobilität auch in der breiten Öffentlichkeit wachsen und damit ein weiterer Beitrag zur Dekarbonisierung geleistet werden soll.

Den offiziellen Marktstart beging Aviloo kürzlich mit namhaften Vertriebspartnern. So bietet der ÖAMTC seinen Mitgliedern an ausgewählten Stützpunkten und der Kfz-Teile Großhändler Birner GmbH an Werkstätten in ganz Österreich die Aviloo Batteriediagnose zum Kauf an. Auch die Porsche Austria Organisation prüft in einem Pilotprojekt an gesamt sechs Standorten* in Salzburg, Niederösterreich und Wien einen allfälligen Einsatz des Diagnosesystems.