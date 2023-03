Seitdem hat das Familienunternehmen Hunderte junge Menschen für einen weiteren Karriereweg gerüstet. Aktuell sind es allein 39 in drei Jahrgängen, die in neun verschiedenen Berufen ausgebildet werden. „Dass wir bereits so lange ausbilden, war uns selbst nicht bewusst.

Vielen Dank an die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen, die uns auf dieses besondere Jubiläum aufmerksam gemacht hat“, so Geschäftsführer Jan Siekermann. „Gerade in der heutigen Zeit ist die Ausbildung neuer Fachkräfte ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit – wir wollen damit jungen Menschen eine Perspektive bieten und sie gleichzeitig für einen Karriereweg bei uns qualifizieren. Als internationales Unternehmen bieten wir vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.“

Schon der erste Lehrling, Herbert Schulte aus Voerde, der mit 14 Jahren als Packer anfing, verblieb nach der Lehre bei Ferdinand Bilstein. Trotz Kriegsverletzung am Auge konnte er als Kraftfahrer arbeiten. Der ehemalige Geschäftsführer Rolf Bilstein erinnert sich: „Ich habe ihm als Kind oft bei den Reparaturen an den Fahrzeugen zugeschaut, da die Garage mit Arbeitsgrube direkt unter unserer Wohnung – der heutigen IT – lag. Er hat mir auf dem febi Parkplatz das Autofahren beigebracht – später wurde ich dann zu seinem Vorgesetzten. Ich habe nur gute Erinnerungen an ihn.“