Dieser Reifen der nächsten Generation repräsentiert einen neuen Standard im Bereich der sportlichen High-End-Performance und bietet eine Topleistung in seiner Klasse auf trockener Fahrbahn, unterstützt von einer herausragenden Nass-Performance. Der TÜV SÜD bescheinigt dem Potenza Sport im Vergleich zum Premium-Segment ausgezeichnete Werte beim Trockenbremsen, wie kürzester Bremsweg auf trockener Fahrbahn sowie bei der Fahrzeugstabilität in Kurven und auf Geraden. In weiteren Tests des TÜV SÜD wurde er zudem als bester Reifen bei Kurvenfahrten sowie im Handling auf nasser Fahrbahn bewertet und trägt entsprechend das EU-Reifenlabel „A“ für Nasshaftung. Diese exzellenten Fähigkeiten sowohl auf trockener als auch auf nasser Fahrbahn werden durch eine höhere Laufleistung gegenüber seinem Vorgänger Potenza S001 komplettiert.

Mit Endverbrauchern und modernsten Technologien entwickelt

Mit dem Potenza Sport hat Bridgestone einen Reifen konzipiert, der die hohen Erwartungen an ein UHP-Produkt erfüllt und gleichzeitig die alltäglichen Herausforderungen im Straßenverkehr meistert. Um dies zu erreichen, wurde zu Beginn der Entwicklungsphase eine umfassende Marktforschung durchgeführt, bei der Bridgestone über 3.800 Endverbraucher befragt hat. Dieses Feedback diente den Ingenieuren und Technikern als wichtige Information, um einen Reifen zu konzipieren, der die Bedürfnisse und Erwartungen von Autofahrern hinsichtlich Kontrolle und Vertrauen erfolgreich erfüllt.

Kürzere Bremswege und höhere Laufleistung

Um die Topleistung des Potenza Sport zu erreichen, setzt Bridgestone verschiedene neue, innovative Technologien im Profildesign, der Gummimischung und der Karkassenkonstruktion ein. Im Profildesign wurden mehrere neue Spitzentechnologien, einschließlich der innovativen 3D-Lamellen für eine hohe Blocksteifigkeit, integriert. Sie ermöglichen kürzere Bremswege und eine höhere Laufleistung. Das innovative Laufflächen-Mischverfahren verwendet eine verbesserte Formel für maximale Nass- und Trockenperformance. Durch die optimierte Karkassenkonstruktion erreicht der Potenza Sport eine maximale Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten und eine präzise Lenkrückmeldung bei gleichzeitig verbessertem Rollwiderstand. Grundlegend für das Design und die Entwicklung des Potenza Sport ist die von Bridgestone entwickelte, zeitsparende und umweltfreundliche virtuelle Reifenentwicklungstechnologie. Diese ermöglicht es dem Unternehmen, die Leistung eines Reifens im Anfangsstadium sehr genau vorherzusagen, ohne ihn physisch produzieren und fahren zu müssen.

Bei renommierten Automarken weltweit vertreten

In der Erstausrüstung setzen einige der weltweit prestigeträchtigsten Automarken bereits auf den Potenza Sport, darunter BMW mit seiner 8er-Serie, Lamborghini mit dem Huracán STO und Maserati mit seinem neuen Supersportler MC20. Der in Europa entwickelte und hergestellte Potenza Sport wird ab dem ersten Quartal 2021 europaweit und darüber hinaus erhältlich sein. Mit der Einführung von 96 Größen von 17 bis 22 Zoll möchte Bridgestone eine breite Palette von Pkw und On-Road-SUV auf dem Markt abdecken – von Premium- Limousinen und SUV bis hin zu Luxus- und Prestigefahrzeugen. Damit hat der Reifenhersteller seine Marktabdeckung im Sommersegment sowohl im HRD/High Rim Diameter als auch im Ultra-HRD-Portfolio deutlich erhöht. „Der neue Potenza Sport ist das jüngste Kapitel in unserem traditionsreichen UHP-Bereich“, sagt Christian Mühlhäuser, Managing Director Bridgestone Central Europe. „Er ist das Resultat unserer Innovationskraft und unserer Geschichte im Motorsport, verbunden mit unserem Engagement, für das optimale Ergebnis immer einen Schritt weiter zu gehen. Mit dem Potenza Sport haben wir einen Premiumreifen entwickelt, der zuverlässig höchste sportliche Performance, präzises Handling und überragende Dynamik sowie gleichzeitig starke Sicherheitsreserven bietet.“