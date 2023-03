Mit fast 50 Jahren Erfahrung, einem Jahresumsatz von rund 200 Millionen Euro und einer Präsenz in 21 Ländern ist CarGarantie einer der führenden Anbieter von Garantie- und Kundenbindungsprogrammen für Neu- und Gebrauchtwagen in Europa. Mehr als 40 Hersteller/Importeure und mehr als 23.000 Fachhändler vertrauen auf die individuellen Garantieprogramme und die hohe Servicequalität von CarGarantie. Doch CarGarantie bietet nicht nur Garantien an, sondern auch Loyalisierungsprodukte, die den Partnerunternehmen gerade in schwierigen Phasen als Sicherheitspaket dienen. So unterstützt das Unternehmen Händler bei der Bindung ihrer Kunden an das Autohaus und schützt Fahrzeugkäufer gleichzeitig vor steigenden Reparaturkosten.

Das Gebrauchtwagengeschäft hat im vergangenen Jahr die Branche vor deutlichen Einbrüchen der Rendite bewahrt. Konnten Sie am guten Markt partizipieren?

Dr. Marcus Söldner: Wir beobachten in der Tat eine Verschiebung hin zum Gebrauchtwagengeschäft, so dass es zu Kompensationseffekten kam. Daneben haben sich die Abschlussquoten unserer Garantieverlängerungen erhöht. Die Pandemie hat bewirkt, dass beim Endverbraucher das Sicherheitsbedürfnis gestiegen ist. Das führt zu einem höheren Interesse daran, beim Händler eine Reparaturkostenversicherung bzw. eine Garantie abzuschließen. Deshalb sollte der Handel gerade jetzt die Chancen nutzen und Garantien noch gezielter anbieten.

In Europa waren die Zulassungen teilweise extrem rückläufig. Wie haben Sie sich behauptet?

Trotz des schwierigen Jahres konnten wir 2020 unsere internationalen Herstellerkooperationen erfolgreich im Pkw-Bereich intensivieren, da wir zum Beispiel einen bedeutenden Hersteller für ein europäisches Garantieprodukt gewinnen konnten. Aktuell geht zwar generell der Trend zu europäischen Garantiekonzepten, dennoch wirken sich diese auch positiv landesspezifisch aus. Welche Entwicklung erwarten Sie für 2021? Es gilt die Herausforderungen entsprechend gemeinsam mit dem Handel zu meistern und auch Chancen zu nutzen: Nicht nur das Sicherheitsbedürfnis der Verbraucher hat sich erhöht, auch der Trend zum eigenen Auto ist wieder gestiegen. Diese Voraussetzungen lassen wir in die Produktentwicklung einfließen, wie zum Beispiel bei unseren Kundenkontakt-Programmen für Kunden, die zwar einen Neuwagen gekauft, aber noch keine Neuwagen-Anschlussgarantie oder Reparaturkostenversicherung abgeschlossen haben.