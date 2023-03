Die Denzel Gruppe wird mit der Asia Car Import Austria GmbH Mitte des Jahres den Generalvertrieb der elektrischen Nutzfahrzeugmarke Maxus in Österreich übernehmen und dafür eine eigene Händler- und Servicenetzstruktur aufbauen. Maxus ist Teil der chinesischen Gruppe SAIC Motor, dem größten Automobilhersteller in China. In Österreich werden vorerst zwei vollelektrische Modelle auf dem Markt erscheinen: der Kastenwagen "eDeliver3" sowie der mittelgroße Transporter mit der Bezeichnung "eDeliver9".