Daten werden immer wichtiger, der automobile Bereich stellt keine Ausnahme dar. Bei der digitalen Konferenz "Durch Kooperation an die Spitze. Die Automobilbranche gestaltet den digitalen Wandel" wurde eine neue Allianz zwischen verschiedenen Akteuren der deutschen Fahrzeugindustrie vorgestellt. Zu den Gründern des Partner-Netzwerks mit dem Namen Catena-X Automotive Network (Catena-X) gehören BMW, die Deutsche Telekom, Bosch, SAP, Siemens und der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen.

Nun wurde im Rahmen der oben genannten Veranstaltung bekanntgegeben, dass sich weitere Unternehmen an dieser Allianz beteiligen werden. Dazu zählen unter anderem Mercedes-Benz, BASF, Henkel und Schaeffler. Auch will sich das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und die Fraunhofer-Gesellschaft am Aufbau eines offenen Netzwerks für den firmenübergreifenden und sicheren Informations- und Datenaustausch innerhalb der Fahrzeugindustrie beteiligen. Doch es geht noch weiter: Darüber hinaus seien schon jetzt mehrere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit an Bord, hieß es in der Veranstaltung.