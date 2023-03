„Durch die Tatsache, dass sich bei Lightyear One der Antrieb direkt im Rad befindet, mussten wir schon in der Entwicklung neue Wege und einen komplett neuen Reifen designen. Wir haben den Fokus auf das virtuelle Design gelegt und damit einen neuen Weg in unserer Arbeit beschritten“, betont Emilio Tiberio, COO & CTO von Bridgestone EMIA, im Rahmen der virtuellen Präsentation des solarbetriebenen Fahrzeugs. „Wir wollen mit dem Lightyear One in den Massenmarkt“, bekräftigte Lex Hoefsloot, CEO von Lightyear. Dieser Markt wird zunächst einmal recht exklusiv sein, denn zum Start wird das Fahrzeug wohl um die 150.000 Euro kosten. Der Lightyear One soll ab dem vierten Quartal 2021 erhältlich sein, der Start der vollen Produktion wird für Mitte 2022 in Aussicht gestellt.