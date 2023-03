Somit verfügt TES ab sofort über ein 10.000 m2 großes Gelände, einschließlich eines 2.000 m2 großen Gebäudes, sowie über eine aufrechte Anlagengenehmigung. Die Vereinbarung zwischen TES und dem Seehafen Rotterdam sieht außerdem eine Erweiterungsfläche auf dem Nachbargrundstück vor, womit insgesamt 40.000 m2 zur Verfügung stehen.

Die erweiterte Anlage soll bis Ende 2022 vollständig betriebsbereit sein und wird dann die erste Lithium-Ionen-Batterie-Recyclinganlage in den Niederlanden sein. Mit dieser Anlage werden die beiden bestehenden in Singapur und Frankreich optimal ergänzt. Die Expansion eröffnet TES die Möglichkeit, zum weltweit größten Recyclingunternehmen für Lithium-Ionen-Akkus aufzusteigen.

TES ist in Europa, Asien, Australien und den USA aktiv. Im März 2021 eröffnete das Unternehmen in Singapur eine Anlage zum Recycling von Lithium-Ionen-Batterien – die erste ihrer Art in Südostasien. Diese nutzt zur Rückgewinnung von Edelmetallen wie Nickel, Lithium und Kobalt eine Kombination aus mechanischer Aufbereitung und hydrometallurgischen Verfahren. Die Rückgewinnungsquote verschiedener Metalle liegt bei über 90 %, der Reinheitsgrad bei fast 99 %.