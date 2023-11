Lucky Car prüft derzeit die Standorte von ATU in Österreich auf eine mögliche Übernahme. Die Werkstatt- und Fachhandelskette ATU wird sich aufgrund der jüngsten finanziellen Schwierigkeiten aus dem österreichischen Markt zurückziehen. Insgesamt sind 25 Standorte in acht Bundesländern und rund 430 Arbeitsplätze vom Rückzug betroffen. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde zwischen Lucky Car und ATU unterzeichnet.



"Wir führen eine Due-Diligence-Prüfung durch und hoffen bei entsprechendem Ergebnis, die Übernahme aller Werkstätten Anfang 2024 abschließen zu können", erklärt Ostoja Matic, Gründer und Eigentümer von Lucky Car, in einer ersten Stellungnahme.

Lucky Car eröffnete 2008 die erste Werkstatt in Brunn am Gebirge. Durch einen Mix aus Franchise- und Eigenstandorten konnte das Werkstattnetz in den letzten 15 Jahren auf 44 Standorte in ganz Österreich und zwei weitere in der Schweiz ausgebaut werden.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

"Neben dem Erhalt der Arbeitsplätze möchten wir natürlich auch den bestehenden Kunden einen oft mühsamen Wechsel der Werkstatt ersparen und in Zukunft die beste Qualität bieten – so wie das bei Lucky Car üblich ist. Auch das bestärkt uns in unseren aktuellen Bestrebungen", so Matic.