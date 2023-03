Prof. Dr. Werner Beutelmeyer, Vorstand Market Institut, konnte kürzlich die Trophäe in den Kumho-Räumlichkeiten in Wien persönlich übergeben. „Diese Auszeichnung bestätigt, dass wir hervorragende Qualität zu einem ansprechenden Preis liefern“, freut sich Sonja Eckhart, Marketing Manager bei Kumho Tire Europa, über die Auszeichnung. „Auch vermeintlich ‚kleine Marken“ schaffen es so ganz oben auf das Treppchen. Mit dem Market Quality Award fühlen wir uns bestätigt und motiviert, unseren eingeschlagenen Weg weiterzugehen.“

Das Market Institut führt seit vielen Jahren branchenbezogene Markttests – darunter auch für den Produktbereich „Reifen“ – durch. Bei diesen wird eine Vielzahl von relevanten inhaltlichen Kriterien aus Konsumentensicht bewertet. Neben den klassischen Leistungsparametern im Kapitel „Key Performance“ werden auch die Triebkraft bzw. der Schwung der Marken in Hinblick auf zukünftige Höhenflüge analysiert – der Brand Drive. Komplettiert wird die umfassende Markenanalyse im Kapitel „Corporate Social Responsibility".