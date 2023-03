Was viele nicht wissen: Zur Versorgung des Bordnetzes, kommen Blei-Säure-Batterien auch in Elektrofahrzeugen zum Einsatz. Eine Tatsache, auf die auch Banner Batterien setzt. „Der Einzug der Elektromobilität in die Automobilbranche ist unaufhaltsam. Ob sich diese tatsächlich durchsetzt, wird sich erst in einigen Jahren zeigen.“ Tatsache ist, dass herkömmliche Blei-Säure-Batterien mit derzeit rund 90 Prozent den Löwenanteil am weltweiten Batteriemarkt einnehmen", so Bawart. Branchenschätzungen gehen von jährlichen Zuwachsraten in Höhe von zwei bis drei Prozent aus. Einen markanten Unterschied gibt es dann doch: Die Blei-Säure-Batterien, die in E-Fahrzeugen zur Anwendung kommen, sind kleiner, als jene, die in konventionellen Verbrennern eingebaut werden.