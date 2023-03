Hingegen der Ankündigung von Mitsubishi Motors keine neuen Modelle in Europa einzuführen, wurde Anfang März 2021 zusammen mit der Groupe Renault und Mitsubishi Europa ein neuer Schritt in der operativen Zusammenarbeit angekündigt. Dabei wurde beschlossen, die Mitsubishi Modellpalette mit neuen Derivaten auf Renault-Plattform in ausgewählten europäischen Märkten zu ergänzen. Zu diesen ausgewählten Märkten gehört seit dieser Woche auch Österreich.

Ab 2023 wird Mitsubishi diese beiden in Werken der Groupe Renault produzierten Schwestermodelle auch über das österreichische Vertriebsnetz verkaufen. Die Fahrzeuge basieren auf den gleichen Plattformen, verfügen aber über Differenzierungen, welche die Marken-DNA von Mitsubishi eindeutig widerspiegeln. Mit einem Modellmix aus Space Star und dem gerade neu eingeführten Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid und den von Renault entwickelten Schwestermodellen wird die Wettbewerbsfähigkeit von Mitsubishi in Zukunft weiter steigen.