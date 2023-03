Viele Biker neigen außerdem dazu, nur auf ihre eigene Fahrweise zu fokussieren und den Verkehr oder Straßenverlauf zu wenig Aufmerksamkeit zu schenken. "Es fehlt die Sicherheit beim Fahren und damit geht meist auch der Spaß verloren. Verschiedene Witterungsverhältnisse, Rollsplitt oder rutschige Stellen werden zum Problem, wenn man sie nicht rechtzeitig erkennt und richtig darauf reagiert", so der Motorrad-Experte. Um Biker zu ermutigen, sich gründlich mit ihrem Motorrad auf die Straße vorzubereiten, sucht die ÖAMTC-Fahrtechnik gemeinsam mit der HDI-Versicherung auch in diesem Jahr nach dem sichersten Motorradfahrer Österreichs. Der Bewerb wird 2021 zum achten Mal ausgetragen und erfreut sich großer Beliebtheit. Günther Weiß, Vorstandsvorsitzender der HDI Versicherung AG: "Mit der Veranstaltung möchten wir Motorradfahrer dazu motivieren, ihre Fahrtechnik zu trainieren und sicher in die Saison zu starten. Denn eines ist klar, mehr denn je in Zeiten einer Pandemie: Jeder Verkehrsunfall ist einer zu viel."