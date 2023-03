In diesem Prozess hat Pirelli den Fokus auf Umwelt, Sicherheit und Nachhaltigkeit gelegt. Herausgekommen ist mit dem Powergy ein Produkt für den Aftermarket, das sich für Crossover, SUV, Limousinen und Vans eignet. Bis Ende 2021 soll der neue Reifen in 55 Größen von 17 bis 20 Zoll und in den Geschwindigkeitsindizes H bis Y erhältlich sein. Der neue Pirelli Powergy weist ein exzellentes Bremsverhalten auf nasser Fahrbahn auf, was sich in der A-Bewertung beim EU-Reifenlabel in der Kategorie Nassgriff wiederfindet. Zudem senkt der geringe Rollwiderstand den Kraftstoffverbrauch und damit auch die CO2-Emissionen. Ebenso wie in der Kategorie Geräuschemissionen fährt Pirelli auch bei der Kraftstoffeffizienz den Labelwert B ein.