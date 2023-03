AVL DiTEST bietet die geeignete Ausrüstung rund um das Thema E-Mobilität, um die Diagnose an Elektro- und Hybridfahrzeugen in den Werkstätten mit vertretbarem Aufwand sicher und ordnungsgemäß durchführen zu können.

Die Experten von AVL DiTEST haben für den gesamten Reparaturprozess von Traktionsbatterien schon früh Fachkompetenz aufgebaut. So ist ein Produktportfolio entstanden, das mit unterschiedlichen Lösungen den kompletten Reparaturprozess abdeckt. Der Fokus liegt hier aktuell auf Lösungen für Fahrzeughersteller. In Zusammenarbeit mit OEMs wurden bereits zahlreiche Werkzeuge für sicheres Arbeiten an Batterien für Elektro- und Hybridfahrzeuge entwickelt. In absehbarer Zukunft werden die Anforderungen an freie Werkstätten in diesem Bereich ebenfalls zunehmen.

Die Grafik des geführten Reparaturprozesses zeigt die nahtlose Integration der Diagnosewerkzeuge in den Prozess. Dabei soll aber nicht nur die korrekte und sichere Diagnose und Reparatur des Fahrzeugs gewährleistet, sondern auch die Rückführung des gewonnenen Wissens in die Entwicklung sichergestellt werden.