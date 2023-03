ADI zählt zu den wichtigsten Netzwerken für den Vertrieb von Aftermarket-Produkten. Die Gruppe mit Hauptsitz in Brüssel ist in 49 Ländern in Europ, Nordafrika und Zentralasien vertreten und verfügt über 24 Partner, 600 Vertriebshändler, 3.000 Vertriebsstellen und ein Netzwerk von 10.000 Kfz-Werkstätten.

Aufgrund der OE-Expertise erhält UFI Filters Zugang zu den über 40 Vertragslieferanten des Netzwerks, das im Pkw- und Schwerlastfahrzeug-Bereich einen Umsatz von 7,5 Milliarden Euro jährlich erwirtschaftet.

Den Beitritt rechtfertigt UFI Filters mit einer starken Präsenz, im Erstausrüstungssegment mit über 250 Produkten im Co-Branding, technischen Innovationen mit mehr als 200 international anerkannten Patenten, der Qualität des Vertriebsnetzes von UFI und SOFIMA und das Potenzial zur Entwicklung der Geschäftstätigkeit rund um den Erdball. Für UFI ist die Partnerschaft mit ADI ein wichtiger Schritt, um Marktanteile und Umsatz in und außerhalb Europas zu steigern. In den kommenden Jahren erwartet man dadurch ein zweistelliges Umsatzplus.