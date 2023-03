Zu diesem Zweck bietet ZF Aftermarket mit den Marken Lemförder (Lenkungs- und Fahrwerkskomponenten), Sachs (Stoßdämpfer) und TRW (Bremse) ein umfangreiches Ersatzteilprogramm für E-Fahrzeuge, das 2021 noch weiter ausgebaut werden soll. Das Angebot für E-Fahrzeuge beginnt beim Nissan Leaf und reicht zu den Tesla-Modellen S und X. Unter der Marke TRW gibt es beispielsweise eine spezielle Bremsscheibe für das Tesla Model S. Für praktisch alle E-Autos auf dem europäischen Markt eignet sich der besonders geräuscharme Bremsbelag TRW Electric Blue.

Auch in diesem Jahr wird ZF Aftermarket sein Portfolio für Elektroautos ausbauen. In den kommenden Monaten sollen zum Beispiel Fahrwerks- und Lenkungskomponenten für die VW-Modelle ID.4, ID.3 und den Skoda Enyaq auf den Markt gebracht werden. Für die Volkswagen-Elektromodelle ist ZF auch in der Erstausrüstung aktiv.