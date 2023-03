Software-Updates übers Internet bzw. "über die Luft" (over the air; engl.) sind ein entscheidender Wettbewerbsfaktor, um Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Jedoch entfallen dadurch auch Werkstattaufenthalte, die besonders die freien Kfz-Werkstätten treffen. Der US-Elektroautobauer Tesla bietet schon seit längerem Over-the-Air-Updates an. Der zur chinesischen Geely-Gruppe gehörende schwedische Autobauer Volvo plant solche Software-Updates zum Standard werden zu lassen.