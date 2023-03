Für die Bremsencheck-Aktion sucht Continental teilnehmende Kfz-Werkstätten, die kostenlose Werbemittel und Lizenzen für den Kennzahlen-Kompass erhalten. Und so geht’s: Werkstätten können sich einfach bis zum 1. April 2021 anmelden und ihr kostenloses Werbemittel-Set, bestehend aus Postern, Tischaufstellern, Spiegelhängern und Postkarten, sowie ihr kostenfreies Set von 10 Safety-e Aufklebern bestellen. Safety-e ist die digitale Rettungskarte für Kraftfahrzeuge. Sie zeigt Helfern bei einem Unfall alle lebensrettenden Informationen schon auf der Anfahrt zur Einsatzstelle per Smartphone an. Continental bietet Werkstätten exklusiv an, weitere Aufkleber zu einem individuellen Vorzugspreis zu bestellen.