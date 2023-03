Das Rennen war lange Zeit von Sprints geprägt. So lagen die beiden führenden Teams (Yart Yamaha und Yoshimura SERT Motul) auch nach 9 Stunden noch auf den Plätzen eins und zwei. Die beiden Bikes fighteten viele Stunden Rad and Rad. Je nach Boxenstrategie lag die blaue Yamaha oder die rote Suzuki in Führung. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Konstanz in den jeweiligen Stints der Fahrer.

Kurz vor Ende der zehnten Rennstunde musste sich jedoch das Yamaha Lager geschlagen geben. Marvin Fritz steuerte die Yamaha mit der Nummer 7 mit einem Ventilschaden in die Box. Trotz der Reparaturversuche des Teams war die Maschine anschließend nicht mehr einsetzbar. Fortan führten die amtierenden Weltmeister des Yoshimura Suzuki Teams das Feld relativ souverän an. Mit der Partnerschaft zwischen Suzuki und Bridgestone ergab sich bereits im ersten gemeinsamen Rennen eine hervorragende Verbindung.