Eine schon liebgewordene Tradition ist kurz vor Frühlingsbeginn das Schweizerhaus Opening mit Castrol und seinem bewährten Vertriebspartner Firma Obereder. So folgten diesmal am 17. März 2025 wieder viele Kfz-Werkstätten-Partner und auch Partner aus der Industrie der Einladung in die für Stelze und Budweiser bekannte Lokalität im Wiener Prater.

Höhepunkt des Abends einmal mehr die obligate „Tischrede“ von Obereder/Castrol Key Account Manager Gerd Bernd Lang, der sich für Loyalität und Treue seiner Kundinnen und Kunden bedankte. Mit Herbert Prohaska war diesmal auch Fußball-Prominenz vertreten.