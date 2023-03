Die vergangenen zehn Jahre waren stark von den Themen Logistik und Distribution geprägt, mit der Lancierung des Logistikprojekts „Just in Time“ und der Einführung der „Adamol-5-Säulen-Strategie“. „Damit wurde Adamol vom Großhändler zum Distributionslogistiker. Mit der Erweiterung der Distributionslogistik kam es zur Schaffung neuer Lager- und Transportressourcen und somit wurde ein klarer Fokus auf diese neue zeitgemäße und erfolgversprechende Ausrichtung gelegt,“ betonen die Geschäftsführer Claus Gruber und Komm.-Rat Martin Gänger, Dipl.-Oec., der Neuem immer aufgeschlossen war, kongenial dabei unterstützt von seiner Tochter Nina, die bereits die nächste Generation repräsentiert.

Digital Business und neue Abteilung Shop Service als Weichenstellungen für die Zukunft

So erfolgte vor drei Jahren der Launch der Abteilung Digital Business und ein noch stärkerer Fokus auf die Dienstleistung durch Gründung der Abteilung Shop Service. 2020, im Jahr der großen Herausforderungen, kam es zur Unternehmensbeteiligung durch die „Stolz auf Wien“ Beteiligungs GmbH und der gesellige Networker Martin Gänger, zögerte keine Minute, mangels Messen und Events einen virtuellen Messestand in der AUTOSERVICE-Halle im Rahmen der Austrian Automotive Business Show zu buchen. Er bewies damit, dass Innovation und Tradition sehr gut miteinander harmonieren, was stets sein Anliegen ist. Denn mit dem starken Bewusstsein für eine 125-jährige Unternehmensgeschichte hat Komm.-Rat Martin Gänger, Dipl.-Oec., die Zeichen der Zeit vor allem in den vergangenen Jahren immer zu deuten gewusst und die wichtigen Weichenstellungen für die Zukunft zur richtigen Zeit vorgenommen. Für das 125-jährige Jubiläum machte man sich auf die Suche nach historischen Aufnahmen, die älteste naturgemäß schon etwas in Mitleidenschaft gezogene stammt aus dem Jahr 1897!