Der Grünen-Verkehrssprecher Hermann Weratschnig hielt in einer Aussendung dagegen, dass aus Sicht der Grünen ein "europaweiter 'Fade-Out' für umweltschädliche Technologien notwendig" sei, damit sich die Bevölkerung und die Wirtschaft auf den Klimawandel einstellen könne. Der beste Weg, CO2-Emissionen einzusparen sei die Elektromobilität, "weil hier die Lade-Energie mit den geringsten Verlusten und dem besten Wirkungsgrad im Antrieb zum Einsatz" komme. Ein Wasserstoff-Pkw sei dagegen wegen des hohen Stromverbrauchs wenig effizient, so Weratschnig. Er teilt damit eine Meinung mit dem Volkswagen-Chef Herbert Diess. Dieser schrieb zuletzt auf Twitter, das sich die Elektrifizierung im Verkehr mittlerweile durchgesetzt habe.

"Das Wasserstoff-Auto ist nachgewiesen nicht die Klimalösung", schrieb Diess, der auch gleich den Appell nachfolgen ließ: "Bitte auf die Wissenschaft hören". In der Branche herrscht jedoch bei Weitem keine Einigkeit darüber, welche Technologie die effizienteste ist. So hält der VW-Konkurrent BMW weiter an seiner Wasserstofftechnologie fest und will im kommenden Jahr eine Kleinserie auf den Weg bringen. Allerdings baut auch BMW gleichzeitig das Angebot an Elektroautos weiter aus. Bis 2030 soll die Hälfte der verkauften BMW-Fahrzeuge mit Strom fahren.