Laut den aktuellen Planungen findet die Automechanika Frankfurt nun vom 14. bis 16. September 2021 und einmalig im Format „Digital Plus“ statt. Das bedeutet eine komprimierte Ausstellung vor Ort und daneben die Möglichkeit, sich vorrangig digital zu präsentieren und zu vernetzen. Das geänderte Angebot soll nun den potenziellen Ausstellern und Besuchern vermittelt werden. Im Jahr 2022 soll die Weltleitmesse des Kfz-Aftermarkets wieder wie vor der Corona-Pandemie gewohnt stattfinden – als Präsenzveranstaltung vom 13. bis 17. September 2022.

„Aufgrund der angespannten Lage durch die Corona-Pandemie können wir die Erwartungen unserer Kunden hinsichtlich einer internationalen Weltleitesse im September dieses Jahres nicht erfüllen. Denn dafür ist nicht nur eine offizielle Genehmigung für die Veranstaltung erforderlich, sondern es müssen auch die internationalen Reiseverbindungen möglich sein“, betont Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt. Das Konzept für die diesjährige Messe wurde jetzt geändert: „Nach dem Prinzip ‚Plug & Play‘ bieten wir Präsentationsmöglichkeiten und persönliches Networking auf dem Messegelände, reduzieren aber die Vorbereitungen sowie Risiko und Kosten auf ein Minimum.“ Im Präsenzteil wird sich die Ausstellung in diesem Jahr auf den Ostteil des Geländes rund um die Festhalle konzentrieren. Zusätzlich sind eine Innovations-Show, ein Networking-Areal und eine Produktallee geplant. Auf die bereits in den Vor-Pandemie-Zeiten bestehenden Herausforderungen hätte sich Branche bereits eingestellt. „Einige Branchenplayer haben mit neuen Geschäftsideen, innovativen Konzepten und Lösungen bereits auf diese neuen Bedürfnisse reagiert. Ich freue mich auf viele spannende Vorträge und Diskussionen bei der Automechanika Academy, an denen Besucher vor Ort, aber auch via Live-Stream im Web teilnehmen können“, ergänzt Olaf Mußhoff, Director Automechanika Frankfurt.