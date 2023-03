Ausschlaggebend für das Investment waren mehrere gewonnene Serienaufträge chinesischer E-Auto-Hersteller. Mit dem Aufbau der neuen Produktionslinie wurde zu Beginn des Jahres 2021 begonnen, die Produkteinführungs- und Testphase ist ab Jahresmitte geplant und die Serienfertigung soll im Laufe des Jahres 2022 starten. „Der wachsende Markt für Elektrofahrzeuge in China ist für uns sehr interessant. Zumal viele chinesische OEM stark auf das Premiumsegment setzen und dabei unsere Produkte und Systemkompetenzen sehr schätzen. Für uns ist das der richtige Zeitpunkt, den chinesischen Markt jetzt intensiv zu bearbeiten“, betont Dr. Peter Klaus Kirner, CEO von thyssenkrupp Bilstein.

Die neue Stoßdämpfer-Produktion wird an einem bestehenden Werksstandort der Automobilsparte von thyssenkrupp in Changzhou aufgebaut. Dort werden bereits seit 2014 Antriebskomponenten gefertigt. In die Produktionserweiterung werden nun rund acht Millionen Euro investiert, in den kommenden Jahren entstehen bis zu 160 neue Arbeitsplätze.