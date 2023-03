Das Upgrade-Programm enthält eine gemeinsame Designsprache und wurde für sportliche Fahrer entwickelt, um die Auswahl nach den passenden Bremskomponenten für Hochleistungsfahrzeuge zu erleichtern.

Konkret ersetzt Brembo Upgrade die Erstausstattung und verhilft den Fahrzeugen so zu einer höheren Bremsleistung. Das Upgrade-Programm beinhaltet die Produktlinien Sport, GT und Pista, die sich bei Eigenschaften und Preis unterscheiden. Damit einher geht der Launch des Upgrade-Katalogs mit den neuen Pista|FF-Bremssätteln. Zudem wird die Produktlinie um die neue Sport|T3-Bremsscheibe mit speziellem Rillendesign und eingraviertem Logo ergänzt. Last but not least soll die neue Brembo Check App sicherstellen, dass Kunden originale Brembo-Bremskomponenten verwenden.