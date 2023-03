Die Kooperation zwischen dem Finanzinstitut und dem norwegischen Unternehmen Chooose läuft seit Jahresbeginn 2021 und bietet die Möglichkeit, im Rahmen von Kompensationszahlungen Klimaschutzprojekte weltweit zu unterstützen. Die Santander Consumer Bank stellt dafür ein Budget von 20.000 Euro pro Jahr zur Verfügung. Damit soll der CO2-Fußabdruck von über 2.200 Pkw bzw. sollen 3.900 Tonnen CO2 kompensiert werden.

„Nachhaltigkeit und Umweltschutz gehören auch für uns als Finanzdienstleister zu den zentralen Herausforderungen unserer Zukunft. Als einer der führenden Kfz-Finanzierer in Österreich sehen wir es daher in unserer Verantwortung, einen Beitrag zur CO2-Reduktion zu leisten“, hält Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank, fest. Das Klimaschutzbudget und die Kompensationsbeiträge, die über die Bank in Österreich eingebracht werden, fließen in vier ausgewählte Klimaschutzinitiativen – konkret zwei Windkraftprojekte in Costa Rica und Pakistan, ein Wasserkraftprojekt in Indien und eine Abfallbehandlungsanlage in Vietnam.