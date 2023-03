Den Trend zum eigenen motorisierten Fortbewegungsmittel weist auch der DAT-Report 2021 aus, denn laut einer für diesen erstellten Umfrage sahen 96 % der Neuwagen- und 91 % der Gebrauchtwagenkäufer das eigene Automobil als unverzichtbar an. Die Gründe für die Unverzichtbarkeit unterscheiden sich zwischen Pkw-Halter, Neuwagen- bzw. Gebrauchtwagen- Käufer. Für Pkw-Halter liegt der Hauptgrund in der Flexibilität/Unabhängigkeit, gefolgt von Komfort/Bequemlichkeit und Jobsituation. Bei Neuwagen-Käufern steht die Jobsituation an der Spitze, gefolgt von Komfort/Bequemlichkeit und Flexibilität/ Unabhängigkeit. Bei den Top-3-Gründen folgen die Gebrauchtwagen- eins zu eins den Neuwagenkäufern. Obwohl für den DAT-Report 2021 ausschließlich Personen aus Deutschland befragt wurden, sind einige Ergebnisse durchaus auf die Situation in Österreich umlegbar. Interessant ist beispielsweise der Umstand, dass die Akzeptanz für Car-Sharing – wohl auch aus Hygienegründen – niedriger ausfällt. Sahen 2019 noch 16 % (Neuwagen-Käufer) bzw. 18 % (Gebrauchtwagen-Käufer) dieses Modell als Alternative zum eigenen Pkw, so ist dieser Wert ein Jahr später auf 4 % bzw. 6 % gesunken. Auch die Bereitschaft, ein Auto im Abo zu nutzen, wurde laut Umfrage von 72 % der Neuwagen- Käufer bzw. 80 % der Gebrauchtwagen- Verkäufer verneint.

Alexander Steinwender: „In Ballungsräumen rückt das eigene Auto in den Fokus. Öffentliche Verkehrsmittel werden weniger in Anspruch genommen.“

Keine Akzeptanz-Probleme gibt es nach wie vor bei Fahrzeugen mit alternativen Antrieben, die 2020 in Österreich zu den eindeutigen Gewinnern zählten. Und auch der DAT-Report 2021 ortet ein weiterhin gesteigertes Interesse an umweltfreundlichen Lösungen zur Fortbewegung. So erachteten 38 % der Neuwagenkäufer den Kauf eines Pkw mit alternativem Antrieb als vorstellbar. Damit ging auch ein erhöhter Kenntnisstand zu den einzelnen Technologien einher.