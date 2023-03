TEXA : Diagnose-Know-how online vermittelt

Der italienische Diagnosespezialist TEXA bietet seit einiger Zeit Schulungen auch online an. Unter dem Namen EDU WEB gibt es laufend Kurse, die jeweils am Vormittag mit einer maximalen Dauer von vier Stunden stattfinden, so dass die bisher in Präsenzform angebotene Tagesschulung auf zwei direkt aufeinanderfolgende Halbtagstermine aufgeteilt wird.