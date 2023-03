Viel Konkretes gibt es noch nicht, außer dass eine Erhöhung von drei auf fünf Milliarden Euro in Aussicht gestellt wird. Bundeskanzler Sebastian Kurz erwartet dadurch einen „Investitionsschub“, durch die Erhöhung des Zuschusses könnten 55 Milliarden Euro an Investitionen ausgelöst werden. „Wir wollen uns aus der Krise herausinvestieren“, betont Vizekanzler Werner Kogler. Ökologisierung und Digitalisierung könnten dazu beitragen. Wie schon der Auflage 2020/21 ist ein Zuschuss von 7 bzw. 14 %, wenn Investitionen in Zusammenhang mit Digitalisierung, Ökologisierung, Gesundheit und Life Sciences getätigt werden, geplant.

Zufriedenheit ob der Ankündigung erschallt aus der Wirtschaftskammer und der Industriellenvereinigung. „Die Investitionsprämie hat sich in den vergangenen Monaten als Erfolgsmodell erwiesen – es ist daher der naheliegende richtige Schritt, darauf aufzubauen“, kommentiert WKÖ-Präsident Harald Mahrer die angekündigte Neuauflage. Die Investitionsprämie wirkt laut Wirtschaftskammer auch als Jobgarant: 800.000 Arbeitsplätze sollen dadurch gesichert oder neu geschaffen werden. „Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass die Investitionsprämie ein starkes Instrument ist, das Wachstum ankurbelt, Innovation vorantreibt und Arbeitsplätze sichert bzw. schafft“, erklärt Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung (IV).