Kein Unbekannter ist hingegen Ing. Georg Ringseis, Eigentümer von zwei Kfz-Betrieben in der Bundeshauptstadt und gleichzeitig Landesinnungsmeister der Fahrzeugtechnik Wien. Mit 1.1.2000 hat der Kfz-Techniker- Meister den von seinem Großvater Ernst Ringseis senior 1930 gegründeten und bis zur Jahrtausendwende von seinem Vater Ernst Ringseis junior geführten Betrieb am Schwarzenbergplatz übernommen. Im gleichen Jahr konnte ein weiterer Betrieb in der Ungargasse erworben werden, der aktuell eine Kfz-Technik- Werkstatt mit Schwerpunkt auf Oldtimer beherbergt. Im Jahr 2008 legte Georg Ringseis die Prüfung zum staatlich beeideten gerichtlich zertifizierten Sachverständigen für das Kfz-Technik-Gewerbe ab. „Ich bin als Besitzer einer freien Kfz-Werkstätte natürlich daran interessiert, dass der VFT auch meine Interessen vertritt, gleichzeitig kenne ich die Bedürfnisse der freien Betriebe gut und kann meine Erfahrung in den VFT-Vorstand einbringen. Meine Hauptaufgabe ist aber die Bindegliedfunktion zwischen der Landes- bzw. der Bundesinnung der Fahrzeugtechnik und dem VFT“, erklärt Georg Ringseis. Mit seiner Tätigkeit im Verband der freien KFZ-Teile- Fachhändler verfolgt er bekannte Ziele: Gleichstellung der freien Kfz-Werkstätten mit Vertrags- bzw. Markenwerkstätten, Zugang zu Fahrzeug- und technischen Informationen, technischen Reparaturanleitungen sowie zu Rückrufaktionen der Hersteller. „Es ist mir auch wichtig, aufzuzeigen, dass Nachbauteile in Originalqualität gleichbedeutend mit Originalteilen sind. Das muss man auch dem Konsumenten deutlich machen, der meist ja nicht weiß, welche Teile genau in seinem Fahrzeug verbaut sind. Schließlich kauft der Fahrzeughersteller eine Vielzahl an Teilen bei Zulieferfirmen ein, die neben OEM auch für den freien Ersatzteilmarkt fertigen.“