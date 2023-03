In den drei Jahren seit dem Bestehen hat es das Team von „Theurer’s KFZ-Klinik“ unter der Leitung von Gerhard Theurer („Doc G.“) geschafft, sich einen großen Kundenstock aufzubauen. Vor allem die Leidenschaft des Firmenchefs für US-Cars und sonstige Sportwagen hat sich weit über den Bezirk Gänserndorf hinaus herumgesprochen und so steuern Kunden aus ganz Österreich den Betrieb in Probstdorf an. Für Nachschub an exklusiven Autos ist stets gesorgt, bereist der Firmenchef doch in „normalen Zeiten“ auch zweimal jährlich die USA und nimmt bei dieser Gelegenheit gleich einige Fahrzeuge mit nach Österreich. Diese und auch andere werden dann in der Kfz-Klinik entsprechend aufgearbeitet und zum Kauf angeboten.