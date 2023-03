Tagungsleiter Benjamin Obererlacher, Marketing Specialist Austria, nützte die Gelegenheit, um Bernhard Hoffmann, neuer Manager Retail Austria, vorzustellen. Dieser konnte zugleich mit Kfz Hiller und Reifen Service Raith zwei neue HMI-Partner willkommen heißen. 2021 will HMI in Österreich fünf weitere Standorte hinzugewinnen. Bernhard Hoffmann sprach die kommenden Herausforderungen an: Neue Regelungen zur NoVA und die damit zu erwartenden Vorziehkäufe, die Zunahme von E-Fahrzeugen sowie Hochvolt-Schulungen, die zum Beispiel im GDHS-Trainingscenter durchgeführt werden können. Marketingspezialist Benjamin Obererlacher fokussierte auf die Drei-Punkte-Strategie von GDHS, bestehend aus dem Zielen „Erhöhung der Sichtbarkeit“, „Verbesserte Kundenwahrnehmung“ und „Aktivierungsmaßnahmen zur Umsatzsteigerung“. Einen Schwerpunkt bilden die E-Commerce-Bemühungen: „Hier sind wir mit Hochdruck dran – beispielsweise am 3D-Felgenkonfigurator und an der Ausrollung der E-Shops für tiresoft 3-Partner.“