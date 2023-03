Demnach erwarten 35 % „auf jeden Fall“ bzw. „eher doch“ im Zuge des Fahrzeugkaufs ein Angebot für eine Versicherung. Bei einer Umfrage im Jahr 2017 waren es 33 % gewesen. Besonders ausgeprägt bei dieser Erwartung war die Gruppe der Unter-30-Jährigen, wo sich rund jeder Zweite ein Versicherungsangebot im Autohaus wünscht. Zusätzlich gaben 26 % an, schon öfter ein Versicherungsangebot in ihrem Autohaus bekommen zu haben.

Die Befragung kommt auch zu dem Ergebnis, dass der Preis nicht immer das entscheidende Kriterium ist. Denn auf die Frage, ob man bereit wäre „zugunsten einer günstigeren Prämie auf Leistungen in der Kfz-Versicherung zu verzichten“, gaben 81 % an, dass der Wunsch nach einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis wichtiger ist als eine möglichst günstige Prämie. Bei jenen Befragten, die ihr Fahrzeug in einem Autohaus gekauft haben, lag dieser Anteil bei 85 %.

„Die aktuelle Umfrage macht deutlich, dass Autokäufer es schätzen, wenn sie die Möglichkeit haben, ihr Fahrzeug gleich im Autohaus zu versichern. Einige Autohäuser bieten ihren Kunden diesen Service bereits an. Für alle anderen könnte es interessant sein, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Denn dieses Zusatzangebot bringt nicht nur Vorteile für Kunden, sondern sorgt auch für eine stärkere Kundenbindung und zusätzliche Deckungsbeiträge im Autohaus“, unterstreicht Garanta-Hauptbevollmächtigter Kurt Molterer.

Die Online-Umfrage, die das Linzer Marketinstitut im Auftrag der Garanta im März 2021 durchgeführt hat, ist repräsentativ für Autobesitzer ab 18 Jahren in Österreich. 500 Teilnehmer wurden dazu befragt.