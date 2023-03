Für die Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen und für das Messen von gefährlicher Spannung, Temperatur oder die Fehlersuche sind sensible, verlässliche Instrumente erforderlich. Berner hat hierfür die passenden Geräte im Portfolio: Der Multitester Profi LCD Plus II von Berner ermöglicht eine sichere Prüfung ohne Fingerkontakt von elektrischen Größen mit einem Wechselstrom 3 V – 1.000 V und einem Gleichstrom 4 V – 1.400 V. Widerstandsmessungen sind von 0,1 bis 199,9 kΩ durchzuführen. Das Megohmmeter MX 409 von Berner eignet sich für Wartungsarbeiten, Reparaturen von elektrischen Geräten, zum Beispiel Motoren, und Leistungsprüfungen nach den international gültigen Nomen IEC 60364, DIN VDE 0100 und NF C 15-100. Das Messgerät prüft die Isolation unter 250/500/1.000 V und den Isolationswiderstand bis 11 GΩ. Mit dem Thermo Control III von Berner misst der Kfz-Mechaniker Temperaturen sekundenschnell und punktgenau mithilfe eines integrierten Laserpointers. Der Temperaturmessbereich für Infrarot liegt zwischen -50 °C und +550°C. So können heiße Oberflächen zum Beispiel an Batterien rasch erkannt und Verletzungen vermieden werden.