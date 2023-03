„Der Klimaservice ist für die Werkstätten der neue Ölwechsel. Vor allem, weil er auch bei Hybrid- und E-Fahrzeugen notwendig und sogar funktionsrelevant für Antrieb und Batterie ist“, sagt betont Henning, Mitglied der Mahle-Konzernleitung und Leiter des Geschäftsbereichs Aftermarket. „Unser Saison-Leasing wird besonders kleineren und mittleren Werkstätten eine echte Entlastung bringen.“ Die Leasingdauer ist mit 36 bzw. 48 Monaten festgelegt, nach dem Ablauf kann das Gerät erworben oder zurückgegeben werden.

Der Einstieg in die Mahle-Klimaservicegeräte-Welt ist das ACX 480, das intuitiv bedienbar ist und mit dem bis zu 50 % der Servicezeit eingespart werden kann. Via Smartphone-App können zudem Abläufe und Gerätestatus eingesehen oder automatisch eine Wartung in Auftrag gegeben werden. Die ASA-Schnittstelle am Gerät und die Einbindung in das Werkstattnetzwerk ermöglichen darüber hinaus einen schnellen Datenaustausch. Das WLAN-fähige Gerät kann zudem im Hintergrund automatisch Software-Updates durchführen, für einen zeitsparenden Einsatz lässt sich das ACX 480 fernwarten.

Optional lassen sich die Klimaservicegeräte mit dem Mahle-Tool zur Fahrzeugdiagnose erweitern – dem Mahle TechPro oder dem Brain Bee Connex. Das Diagnosesystem kann Fehler in der Elektronik oder im System der Klimaanlage erkennen und beheben, den Status der Anlage und einzelner Komponenten überprüfen sowie Kompressen, Ventile und Lüfter aktivieren.