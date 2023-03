Offener Brief der Kfz-Branche : Lieber Herr Bundeskanzler …

… hätte die Anrede lauten können, doch die Zeit der Höflichkeiten ist zumindest für die Autolobby vorbei. In einem offenen Brief fordern hochrangige Vertreter der österreichischen Kfz-Branche Bundeskanzler Sebastian Kurz auf, das vom österreichischen Bundesministerium für Klimaschutz am 10. März 2021 in einem inoffiziellen Schreiben an die EU-Kommission genannte Ausstiegsdatum für den Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor noch einmal gründlich zu überdenken.