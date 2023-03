Dieser verfügt mit einem Lagerbestand von über 1,5 Millionen Reifen und einem Marktplatz mit über 10 Millionen Reifen über eine ausreichend hohe Warenverfügbarkeit. Nun will Reifen Göggel mit zusätzlichen Aktionen die Nachfrage hochhalten.

So unterstützt der Reifenhersteller Michelin vom 1. Mai bis 30. Juni 2021 den Absatz von Pkw-Sommerreifen und Motorradreifen, LLkw- und Lkw-Reifen mit einem Gewinnspiel. Für jeden bei Reifen Göggel gekauften Michelin-Reifen wird/werden ein oder mehrere virtuelle(s) Los(e) generiert, mit dem/denen anschließend an einer Verlosung teilgenommen wird. Es winken 200 Gewinne – unter anderem eine Playstation 5 und ein Michelin-Männchen (Bibendum) in Lebensgröße. Den Hauptpreis bildet eine Vespa Elettrica.