Konkret übernimmt Melanie Milchram-Pinter die Geschäfte der BP Europa SE Zweigniederlassung BP Austria. Zugleich ist sie auch Mitglied der Geschäftsführung der Castrol Österreich Lubricants GmbH. Melanie Milchram-Pinter ist studierte Wirtschaftswissenschafterin und arbeitet seit 2002 in der BP-Gruppe. Sie verfügt über umfassende internationale Erfahrung in den Geschäftsbereichen Tankstelle, Versorgung und Logistik, Großhandel sowie Kommunikation und Strategiearbeit. Zuletzt leitete sie die Abteilung für die mittelfristige Geschäftsplanung im Bereich Supply, Logistik und Großhandel (Midstream) für Nordwest-Europa. Seit Anfang 2021 hat sie die Pricing-Agenden für das Tankstellen-, Großhandels- und Kartengeschäft in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Polen übernommen.

Gerlinde Hofer (57) arbeitet seit 1983 bei BP und war in verschiedenen Führungspositionen im europäischen und österreichischen Tankstellen- und B2B-Geschäft tätig. Zudem ist Hofer seit 2014 Head of Country BP in Österreich und Geschäftsleitungsmitglied der Castrol Österreich Lubricants GmbH.