Die breitgefächerte Palette der wesentlichen Systemkomponenten muss bereits zu Beginn des Frühlings in den Regalen der Vertriebspartner sein. Ähnlich wie in den Jahren zuvor, erweitert Nissens die Produktpalette, um auch neuere und beliebtere Automodelle abzudecken. Genauso werden auch gänzlich neue Klimaanlagensystemteile erhältlich sein.

„Die zwei Vorzeigeproduke im Nissens-Klimaanlagenprogramm sowie die am öftesten ersetzten Teile bilden zusammen ein gut ausgeprägtes und konkurrenzfähiges Marktangebot. Nahezu 600 Nissens-Klimakompressor-Modelle decken 79 Prozent der EU-weiten Anwendungen genauso ab wie fast 1.200 Kondensator-Modelle mehr als 94 Prozent des europäischen Carpools. Seit vergangenem Sommer wurden nahezu 250 neue Modelle von Innengebläsen, Verdampfern, Sammler-Trocknern und Klima-Ventilatoren in das Programm aufgenommen. Darüber hinaus haben wir kürzlich ein Expansionsventil mit mehr als 60 Modellen für die beliebtesten Pkw, Van und Lkw in das Angebot aufgenommen. Hervorzuheben ist, dass mehr als 230 Komponenten in unserem Sortiment an Klimasystemteilen zu den beliebtesten Hybrid- und Elektrofahrzeugen passen“, erklärt Jonas Evald Kristensen, Produktmanager, Climate Category bei Nissens.

Während sich die Vertriebspartner der geeigneten Produktpalette und -verfügbarkeit widmen, sind die Systemtechniker um einen reibungslosen und sorgenfreien Service, der mit einem zufriedenen Autobesitzer endet, bemüht. Folglich muss der Service zu einem optimal funktionierenden Klimaanlagensystem führen, in dem die Hauptkomponenten weiterhin reibungslos arbeiten.

„Eine Entscheidung für Nissens-Produkte macht den Service viel leichter und sicherer. All unsere Produkte werden mit Aufmerksamkeit fürs Detail entwickelt und hergestellt. Dabei müssen sie auch unsere strengen Qualitätsstandards erfüllen. Dies stellt sicher, dass die Teile makellos verarbeitet werden und somit eine problemlose und schnelle Montage ermöglichen. Die Funktionalität jeder Komponente wird gründlich getestet, damit das Teil zum Originalteil passt und die optimale Wärmeleistung gewährleistet. Darüber hinaus sind die meisten unserer AC-Teile als First-Fit-Produkte klassifiziert, sodass der Techniker mit der Produktbox bereits alles zur Hand hat. Natürlich sind all unsere neu entwickelten Kondensatoren korrosionsfest, welches zu einer deutlich längeren Lebensdauer führt. Mit der kürzlich um die Thermischen Expansionsventile (TEV) erweiterten Produktpalette fördert Nissens auch eine der sichersten und optimalsten Installationen von Klimakompressoren. Es wird empfohlen, das TEV zusammen mit dem Sammler-Trockner und in vielen Fällen dem Kondensator immer durch den Einbau eines neuen Klimakompressors zu ersetzen“, ergänzt Jonas Evald Kristensen.