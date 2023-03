Aufgrund der großen Nachfrage im Jänner findet der Lehrgang „Der geprüfte Reifenfachmann“/„Die geprüfte Reifenfachfrau“ in diesem Jahr auch noch einmal im Mai statt. Der Termin ist 3.5. bis 7.5. und 17.5 bis 21.5.2021. Die Prüfung findet dann am 22.5.2021 statt. Anmeldungen sind an das WIFI OÖ, 4021 Linz, Wiener Straße 150, https://www.wifi-ooe.at, Kursnummer 7799, zu richten.

Die Ausbildung umfasst die komplette Bandbreite der Reifentechnologien für alle Reifenprodukte aus den Bereichen Pkw, Kombi, Zweirad, Leicht-Lkw, Lkw, Hänger, Busse sowie Industrie-, Bau- und Landwirtschaftsfahrzeuge. Konkrete Inhalte sind:

Allgemeine Grundlagen, Kautschuk-Technologie, Rohstoff, Reifenaufbau, Reifengeschichte

Pkw-, Lkw-Reifentechnik

Motorrad-Reifentechnik

Rechtliche Grundlagen

Marketing

Runderneuerung

Industriereifen

Landwirtschaftsreifen

EM + Grader

Werksexkursion

Kommissionelle Abschlussprüfung

Nach bestandener Abschlussprüfung erhalten die Teilnehmer das Diplom „Der geprüfte Reifenfachmann“ bzw. „Die geprüfte Reifenfachfrau“.