Er bringt viele Jahre Franchise-Erfahrung mit sich, so baute er unter anderem die Franchise-Systeme für die Continental-Handelsgesellschaften in Italien und Südafrika auf. Nach sechs Jahren im Ausland, wo er für Continental in den Bereichen Vertrieb, Industrie und Franchise tätig war, kehrte er nun nach Deutschland und damit auch zu seinen Wurzeln zurück. Denn in Hannover, wo er nun in der Vergölst-Zentrale wirkt, begann vor zehn Jahren sein Werdegang innerhalb des Konzerns im Bereich Franchise und Expansion im Continental-Geschäftsbereich ContiTrade, in dem auch Vergölst angesiedelt ist. Vor seinem Einstieg bei Continental war er bei zwei großen Autovermietungen beschäftigt.

Den Fokus seiner Bemühungen will Michael Krikken nun auf die Förderung der Stärken des jeweiligen Vergölst-Partners legen. Weitere Schwerpunkte sind der Ausbau des Autoservice-Bereichs und der E-Mobilität. „Das sind Themen, die von unseren Partnern stark nachgefragt werden“, betont der neue Franchise-Chef.