Der Konfigurator bietet Endkunden ab sofort die Möglichkeit, das gewünschte Borbet-Rad per Mausklick an den passenden Händler vor Ort weiterzuleiten. Zudem hat Borbet mit dem Premieren-Bereich ein Tool implementiert, um Neuheiten in einem aktuellen Format zu präsentieren – dazu zählen die Vorstellung von Highlight-Rädern als Film und Detailinformationen. Ein Showroom zur Konfiguration in einem realen Radkasten sowie Downloadmöglichkeiten für Bilder und Pressetexte ergänzen das Angebot.

Für die „Macher von heute und morgen“ gibt es ab sofort eine eigene Ausbildungsseite und eine 360-Grad-Azubiwelt, welche die Ausbildung bei Borbet „live“ erlebbar macht.