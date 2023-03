SRI wird den Fugaku für die Materialsimulation auf Nanoebene verwenden, um damit molekulare Strategien zu entwickeln, die für zukünftige Reifen vernetzter Fahrzeuge benötigt werden. Die Ingenieure von SRI und Falken haben bereits des Vorgängers des neu installierten Rechners für die Einführung des 4D-Nano-Design-Prozesses verwendet.

Der nun zum Einsatz kommende Fugaku-Supercomputer ist in der Lage, rund 442 Billiarden Berechnungen pro Sekunde durchzuführen, und soll die Entwicklung von Materialien begleiten, die für die nächste Generation effizienter, langlebiger und „intelligenter“ Reifen benötigt wird.

Mit dem Fugaku soll nun in einem ersten Schritt die „Performance Sustaining Technology“ (PST) weiterentwickelt werden. PST reduziert den Alterungsprozess der Reifen – so werden Materialmischungen erforscht, mit der Reifen länger konstant hohe Leistungen wie im Neuzustand erbringen. „In naher Zukunft wird sich die Funktion der Reifen erweitern. Dank einem Plus an Autonomie und Konnektivität werden auch die Reifen intelligenter sein“, betont Dr. Löwenhaupt, Geschäftsführer von Sumitomo Rubber Europe. „Sie werden über eine längere Lebensdauer hinweg konstante Leistung bringen müssen. Fugaku bietet uns ein entscheidendes Werkzeug, diese Anforderungen zu erfüllen und weiterhin führend in der fortschrittlichen Material-Technologie zu sein.“