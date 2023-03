In „normalen“ Zeiten und Jahren werden im RTC in Oeynhausen/Traiskirchen so viele Schulungen und Trainings abgehalten, dass eine Vollauslastung gegeben ist. Im Jahr 2020 lag die Teilnehmerbelegung aufgrund der beiden Lockdowns und der damit verbundenen Schließungen der Trainingseinrichtung bei rund der Hälfte. In diesem Jahr soll wieder eine Stabilisierung eintreten und der Start verlief bereits vielversprechend. Neun Teilnehmer absolvierten Mitte Jänner den Aufbaulehrgang II im Rahmen der Axalta Lehrlingsakademie und die zwei Wochen darauf nahmen jeweils sechs Teilnehmer an einem WIFI-Vorbereitungskurs auf die Meisterprüfung („Meisterkurs“) teil. „Die Lehrlingsausbildung eignet sich neben Auszubildenden auch für Quereinsteiger und es freut uns, dass hier das Schulungsangebot stark nachgefragt wird. Im August endet das dreistufige Programm mit dem Abschlusslehrgang, bereits im Juni, aber auch im November erfolgt wiederum der Start für eine neue Gruppe mit dem Aufbaulehrgang I“, erklärt der Produkt- und Trainingsmanager. Im RTC kommen naturgemäß die Axalta-Premiumlackmarken Standox und Spies Hecker zum Einsatz, aber sowohl bei der Lehrlingsakademie als auch beim Meisterkurs wird die Markenneutralität der Produkte betont. Und so kommt es immer öfter vor, dass auch Teilnehmer, die in ihrer tagtäglichen Arbeit ein anderes Lackprodukt verwenden, das Schulungs- und Trainingsangebot von Axalta gerne in Anspruch nehmen.