Der Autofahrer als Mechaniker : Umfrage soll Stellenwert von DIY aufzeigen

Do it yourself (DIY) – diesen Trend gibt es heutzutage in vielen Branchen, so auch rund um das Automobil. Die Bundesinnung der Fahrzeugtechnik will nun genauer wissen, was Frau und Herr Österreicher bei ihrem Fahrzeug so alles selbst erledigen.