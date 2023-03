So würden die neue Mercedes-Benz C- und auch S-Klasse nur mehr mit einem elektrifizierten Antriebsstrang auf den Markt kommen, betont Torsten Eder, Mitglied des Managementboards von Mercedes-Benz Drive Systems. Die Fahrzeuge werden mit der 4. Generation der Plug-in-Hybrid-Systeme des Autobauer ausgestattet, die bis zu 100 km elektrische Reichweite laut WLTP versprechen. Der Nachhaltigkeit hat sich Mercedes-Benz auch in der Fertigung verschrieben: Das neue Werk namens Factory 56 in Sindelfingen soll mit bis zu 25 % weniger Energie auskommen.