Qualitätsbatterien sorgen bei vernünftiger Nutzung und guter Pflege bis zu fünf Jahre für zuverlässige Motorstarts. Hat eine Batterie ihren Dienst endgültig getan, verfügt GS Yuasa über ein breites Sortiment an Batterien in Erstausrüsterqualität für 99 % der europäischen Fahrzeugflotte. Dazu gehören u.a. die Marken BMW, Daihatsu, Daimler, General Motors, Honda, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, PSA Peugeot Citroën, Subaru, Suzuki und Toyota.



Um die richtige Batterie zu finden, bietet GS Yuasa mit fit.yuasa.com die leistungsstärkste Online-Batteriesuche in Europa. Mit nur wenigen Klicks findet man hier das passende Modell, sowie eine Vielzahl an zusätzlicher Informationen, wie technische Daten, detaillierte Einbauhinweise, Position der Batterie und die geschätzte Einbauzeit.