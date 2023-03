Auch wenn der Terminus Ampelsystem in der jüngsten politischen Diskussion ein wenig belastet ist, im Lackier- und Karosseriezentrum Oellinger zeigt diese Einführung bei jedem Fahrzeug auf einen Blick an, welcher Arbeitsschritt gerade durchgeführt wird. „Wir haben den ganzen Arbeitsprozess systematisiert und in Verbindung mit der raschen Trocknungstechnik der TAIFUNO vision Lackieranlage und dem Vorbereitungsplatz mit seinen rationellen Arbeitsmöglichkeiten konnten wir eine erhebliche Zeitersparnis erzielen. Die Bedienung der Lackieranlage ist einfach und mit der individuellen Einstellung der Trockentemperatur können wir zum Beispiel auch auf die speziellen Bedingungen bei Arbeiten an Elektrofahrzeugen Rücksicht nehmen, indem Batterie und Steuergeräte von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben nicht überlastet werden. Außerdem verbessert die neue Lackieranlage auch die Weiterbildungsmöglichkeiten unserer vier Lehrlinge. Denn durch die großen Fenster kann man sehr gut die einzelnen Arbeitsschritte gleich allen Auszubildenden auf einmal anschaulich zeigen und erklären“, weist Michael Nowak auf die Vielfalt an Vorteilen der Ausstattung durch die Firma Wolf hin. Benedikt Gallmeier betreut beim deutschen Lackieranlagenbauer den österreichischen Markt und hat auch das Projekt in Enns umgesetzt. „Es hat mich gefreut, dass wir mit der raschen Umsetzung aller Wünsche und Erwartungen in einen neuen Lackier- und Karosseriebetrieb die Voraussetzungen für eine weitere gute Entwicklung der Firma Oellinger schaffen konnten, und wie man sieht, kann durch eine Investition in modernste Lackieranlagen-Technologie ein zusätzliches Auftragsvolumen erschlossen werden.“